Трамп упрекнул власти Бразилии в плохом отношении к США

При этом президент США сообщил, что в течение дня или 10 июля огласит решение о ставке американской таможенной пошлины на импорт из Бразилии

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что правительство Бразилии плохо относится к Соединенным Штатам.

"Как пример - Бразилия к нам относится нехорошо. Совсем нехорошо", - заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала в Белом доме.

При этом Трамп сообщил, что в течение дня или 10 июля огласит решение о ставке американской таможенной пошлины на импорт из Бразилии. "Мы обнародуем число в отношении Бразилии позднее сегодня или завтра (10 июля - прим. ТАСС) утром", - сказал президент.

7 июля он обрушился с критикой на властей Бразилии, охарактеризовав как атаку на политического оппонента и охоту на ведьм их действия в отношении экс-президента этой южноамериканской страны Жаира Болсонару. С точки зрения Трампа, Болсонару "ни в чем не виновен", он лишь отстаивал интересы сограждан в ходе пребывания на посту главы государства в 2019-2022 годах.

Болсонару активно поддерживал Трампа, а тот отвечал взаимностью. Болсонару запрещено занимать государственные должности до 2030 года по подозрению в содействии беспорядкам в бразильской столице в январе 2023 года. Это произошло уже после вступления в должность действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В конце июня Болсонару смог собрать 12,4 тыс. человек на митинге в поддержку собственной амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. Эта акция состоялась в крупнейшем городе южноамериканской республики Сан-Паулу.

Комментируя ранее высказывания Трампа по ситуации вокруг Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что американскому лидеру следует "меньше [сидеть] в интернете и больше заниматься [исполнением обязанностей] главы государства". В Бразилии "уже был такой президент", и для него наиболее важным оказалось удовлетворение "мелких, местами незаконных потребностей", сказал Лула да Силва. Бразильский портал G1 считает, что речь шла о Болсонару, поражение которому действующий лидер нанес на выборах в 2022 году.