Лондон и Париж приступят к созданию как ракет дальнего действия, так и противокорабельных боеприпасов, говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Великобритания и Франция закажут еще больше дальнобойных ракет Storm Shadow и начнут работу по их замене обновленными версиями. Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства, опубликованном в преддверии двустороннего саммита.

"Новое соглашение предусматривает, что Великобритания и Франция приступят к следующему этапу совместного проекта по созданию как ракет дальнего действия, так и противокорабельных ракет - это еще один шаг к выбору окончательного проекта замены для ракеты Storm Shadow", - отмечается в коммюнике.

По информации газеты The Times, когда в мае 2023 года Великобритания передала Киеву Storm Shadow, военные специалисты королевства были тайно переправлены на Украину, чтобы оснастить ими самолеты и обучить украинцев использованию этих ракет.

Как заявил в ответ на это в разговоре с корреспондентом ТАСС посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, Великобритания ведет необъявленные враждебные действия против России.

37-й британско-французский саммит запланирован на утро 10 июля. По его завершении на базе Нортвуд недалеко от Лондона в режиме видеоконференции пройдет встреча участников так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон примут в ней участие лично, после чего проведут пресс-конференцию.