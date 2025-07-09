Британия и Франция допустили координацию ядерных сил при экстремальной угрозе

Лондон и Париж планируют углубление сотрудничества в области ядерных исследований при сохранении "совместных усилий по поддержанию международной архитектуры нераспространения ядерного оружия"

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Великобритания и Франция углубят сотрудничество в области ядерного сдерживания, допустив возможность скоординированных действий в этой области. Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства, опубликованном в преддверии двустороннего саммита.

"Важным шагом вперед в ядерном партнерстве между Великобританией и Францией станет новая декларация, в которой впервые будет указано, что [стратегические] ядерные силы обеих стран являются независимыми, но могут быть скоординированы, и что не существует такой экстремальной угрозы для Европы, на которую обе страны не отреагировали бы совместно", - отмечается в заявлении.

В британском правительстве пообещали, что "любой противник, угрожающий жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может столкнуться с мощью [стратегических] ядерных сил обеих стран".

Помимо этого, планируется также объявить об углублении сотрудничества Лондона и Парижа в области ядерных исследований при сохранении "совместных усилий по поддержанию международной архитектуры нераспространения ядерного оружия".

37-й британско-французский саммит запланирован на утро 10 июля. По его завершению на базе Нортвуд недалеко от Лондона в режиме видеоконференции пройдет встреча участников так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон примут в ней участие лично, после чего проведут пресс-конференцию.