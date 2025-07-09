Business Insider: атомная подлодка ВМС США впервые зашла в порт Исландии

Присутствие субмарины в стране может быть связано с беспокойством Вашингтона и НАТО ростом военной активности России в Арктике, сообщил портал

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Американская атомная подводная лодка USS Newport News типа "Лос-Анджелес" впервые зашла в порт Исландии. Это может быть связано с беспокойством Вашингтона и НАТО ростом военной активности России в Арктике, утверждает портал Business Insider.

Как заявил изданию командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Стюарт Манч, заход подлодки в порт Исландии "важен, поскольку посылает противникам стратегический сигнал о присутствии [США] в регионе", а также придает уверенность союзникам Соединенных Штатов. Портал отмечает, что Вашингтон считает Исландию центральным элементом своей стратегии в Арктике. "У США на протяжении многих десятилетий была там база, чтобы следить за операциями советских, а затем российских подводных лодок", - добавил Манч.

Издание указывает, что в 2023 году американская атомная подлодка уже заходила в территориальные воды Исландии, однако в этот раз USS Newport News пришвартовалась у пирса, и ее экипаж сошел на берег.

Как заявила в июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Соединенные Штаты и НАТО под надуманным предлогом, противодействуя мифическим угрозам с Востока, продолжают безрассудно следовать курсу на активную милитаризацию Арктического региона. Дипломат отметила, что Российская Федерация никогда никому не угрожала в Арктике и продолжает быть приверженной поиску политико-дипломатических решений по всем возникающим вопросам в регионе. Захарова подчеркнула, что РФ будет и далее принимать все необходимые меры для защиты своих законных национальных интересов в высоких широтах, гарантированного обеспечения безопасности страны на северных рубежах.