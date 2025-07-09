WSJ: США добиваются от африканских лидеров согласия на прием нелегалов

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дала понять, что такой шаг поможет в торговых переговорах с Вашингтоном

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа накануне его встречи с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала направила этим странам предложения принять депортируемых из США мигрантов, дав понять, что это поможет в торговых переговорах с Вашингтоном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, США предлагают вышеупомянутым государствам согласиться на "достойную, безопасную и своевременную передачу из Соединенных Штатов" мигрантов, чьи родные страны отказываются принимать их или медлят с их возвращением. Как заявил изданию чиновник американского Госдепартамента, осведомленный о ходе подготовки саммита Трампа с африканскими лидерами, правительствам их стран сообщили, что содействие разрешению миграционного кризиса будет иметь ключевое значение для укрепления торговых связей с США. Кроме того, их уведомили, что Трамп считает вопрос депортации нелегалов наиболее важным для себя.

Дали ли лидеры африканских стран свое согласие, пока неизвестно. Как отмечает издание, они не поднимали этот вопрос во время открытой для прессы части встречи с Трампом в Вашингтоне.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа через неофициальные каналы предложила странам Восточной Европы, включая Молдавию и непризнанное Косово, принимать депортируемых из США нелегальных мигрантов. Кроме того, Вашингтон ведет переговоры о высылке нелегалов с еще четырьмя африканскими странами - Бенином, Руандой, Ливией и Эсватини, а также с Монголией.