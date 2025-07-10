Al Masirah: в Газе из-за ударов Израиля за сутки погибли 97 человек

По информации телеканала, израильские силы подвергли бомбардировкам несколько жилых домов и атаковали при помощи беспилотников палаточный лагерь перемещенных лиц

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 97 палестинцев погибли и десятки были ранены за минувшие сутки в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его информации, израильские силы подвергли бомбардировкам несколько жилых домов и атаковали при помощи беспилотников палаточный лагерь перемещенных лиц в Хан-Юнисе на юге сектора. Кроме этого, израильские БПЛА обстреляли группу палестинцев на рынке в Нусейрате в центральной части анклава.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию Газы.