Politico: Киев безуспешно добивается разговора министров обороны США и Украины

По данным издания, аппарат Пита Хегсета еще не дал согласие на телефонный разговор

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Киев пытается согласовать с Вашингтоном проведение телефонного разговора по линии министров обороны, но американская сторона пока не дала согласие. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

"Украинцы пытаются организовать беседу министра обороны Рустема Умерова с [главой Пентагона] Питом Хегсетом с 1 июля (2 июля мск - прим. ТАСС), когда без предупреждения были приостановлены поставки зенитных ракет и высокоточного оружия, уже готовых к отправке на Украину. Но два знакомых с ситуацией источника сказали, что аппарат Хегсета еще не дал согласие на телефонный разговор", - говорится в тексте. Издание привело эту информацию в материале, посвященном недоверию европейских стран изменчивой политике США по украинскому конфликту. В частности, собеседники издания отмечают противоречивость сигналов из Белого дома и Пентагона и дефицит информации от Вашингтона в целом.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях.