10 июля, 08:38

Politico: Киев безуспешно добивается разговора министров обороны США и Украины

По данным издания, аппарат Пита Хегсета еще не дал согласие на телефонный разговор

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Киев пытается согласовать с Вашингтоном проведение телефонного разговора по линии министров обороны, но американская сторона пока не дала согласие. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

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"Украинцы пытаются организовать беседу министра обороны Рустема Умерова с [главой Пентагона] Питом Хегсетом с 1 июля (2 июля мск - прим. ТАСС), когда без предупреждения были приостановлены поставки зенитных ракет и высокоточного оружия, уже готовых к отправке на Украину. Но два знакомых с ситуацией источника сказали, что аппарат Хегсета еще не дал согласие на телефонный разговор", - говорится в тексте. Издание привело эту информацию в материале, посвященном недоверию европейских стран изменчивой политике США по украинскому конфликту. В частности, собеседники издания отмечают противоречивость сигналов из Белого дома и Пентагона и дефицит информации от Вашингтона в целом.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 

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