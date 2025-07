Politico: в Европе шокированы изменениями политического курса Вашингтона

По данным издания, европейские политики считают, что стратегия президента США по Украинскому государству "похоже, может изменяться по чистой прихоти"

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Страны Европы с недоверием отнеслись к очередному повороту политики президента Дональда Трампа по Украине. Европейские союзники США готовятся к разным сценариям, в том числе новому прекращению снабжения Киева или выводу американских войск с субконтинента, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, политики в странах Европы шокированы изменениями политического курса Вашингтона в последние дни и находятся в замешательстве относительно того, кто руководит политикой Пентагона. Они готовятся к разным сценариям развития событий, поскольку считают, что стратегия Трампа по Украине "похоже, может изменяться по чистой прихоти".

"Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему", - сказал неназванный дипломат одной из стран НАТО. Собеседники издания жалуются на дефицит информации от Вашингтона. По словам европейского чиновника, в Европе с трудом понимают, что происходит в администрации США, учитывая, что "Трамп начал звучать более последовательно в своей поддержке Украины", в то время как руководство Пентагона занимает другую позицию по этому вопросу. В Европе также считают, что администрации США не хватает скоординированности по украинскому конфликту, сказал другой собеседник Politico.

В Европе также обеспокоены, что США по итогам пересмотра военной стратегии, которой занимается заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби и которая должна быть закончена в августе, могут принять решение о выводе части войск из Европы, и это может ослабить оборонительные возможности европейских стран. Согласно изданию, его собеседники не владеют информацией о контактах своих стран с Колби и его подчиненными по этой тематике, что оставляет Германию, Италию, Польшу и Великобританию, где размещаются значительные американские контингенты, "в неведении относительно своего будущего".

"В политике нынешней администрации много непредсказуемости. Много хаоса и, честно говоря, недостатка в надлежащей организации, начиная с самого верха", - сказал один из собеседников издания.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. 3 июля Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, подчеркнув при этом, что США сами нуждаются в вооружениях. Агентство Associated Press со ссылкой на источники утверждало, что решение Пентагона о приостановке военной помощи застало президента Трампа врасплох.