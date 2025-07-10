На Украине мобилизовали журналиста Буткевича, хвалившего ТЦК

Богдан Буткевич ранее в прямых эфирах подчеркивал, что сотрудники военкоматов имеют право делать все, что им вздумается, для мобилизации граждан

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украинского журналиста Богдана Буткевича, который неоднократно выступал с поддержкой работы территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и критиковал уклонистов, принудительно мобилизовали сотрудники военкомата. Об этом сообщило издание "Страна".

Как отмечает издание, Буткевич в прямых эфирах называл ублюдками тех украинцев, кто плохо отзывается о ТЦК, и подчеркивал, что сотрудники военкоматов имеют право делать все, что им вздумается, для мобилизации граждан. По его словам, "нормальный адекватный мужчина должен был еще в 2022 году пойти в ТЦК и пройти ВВК (военно-врачебная комиссия на Украине - прим. ТАСС)".

Сам Буткевич ранее получил бронирование от мобилизации, но недавно лишился его. Его мобилизовали сотрудники военкомата в Киеве.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. При этом все чаще происходят случаи массовых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.