Бывший глава ЦРУ узнал о начатом против него расследовании из СМИ

Джон Бреннан отметил, что обвинения ему предъявлены лишь спустя 8,5 лет после предполагаемых нарушений

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан из утечек в СМИ узнал об уголовном расследовании новой американской администрации в отношении него и бывшего главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

8 июля телеканал Fox News со ссылкой на источники в Министерстве юстиции - Генеральной прокуратуре США сообщил, что Федеральное бюро расследований начало разбирательство в отношении Бреннана и Коми. Рассматривается вопрос о том, были ли в свое время совершены правонарушения при изучении связей президента США Дональда Трампа с Россией, а также якобы имевшего место вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

"Я ничего не знаю об этом, как сообщается, расследовании или передаче дела в Министерство юстиции, за исключением того, что я прочитал в публикациях в прессе и утечках в СМИ", - сказал он. Бреннан добавил, что с ним никто не связывался для дачи показаний, что свидетельствует о грубом нарушении правовых норм и некомпетентности ответственных за ход расследования.

Бывший глава разведывательного управления США отметил, что обвинения ему предъявлены лишь спустя 8,5 лет после предполагаемых нарушений, однако ранее достоверность подготовленного им доклада о вмешательстве РФ в американские выборы была подтверждена "многочисленными оценками".

Бреннан назвал расследование "крайне печальным и трагичным" примером продолжающейся политизации американского разведывательного сообщества и выразил потрясение тем, что ЦРУ действует "по указке Трампа".

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса за закрытыми дверями утверждал обратное. В свою очередь Трамп назвал Беннана "бесчестным" и "нечистым на руку".