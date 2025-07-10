На Украине объявили набор добровольцев в группы ПВО

Им придется заключить контракт на три года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины объявило набор в группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО). Набираются мужчины в возрасте от 18 лет, говорится в публикации в Telegram-канале военного ведомства.

Принимаются только те лица, которые не подлежат мобилизации, в том числе те, у кого имеется бронь. Еще одно условие - заключение контракта на срок не менее трех лет, при этом обещают высокую зарплату - 100 тыс. гривен ($2,4 тыс.).

Ранее правительство также разрешило формировать летные группы ПВО, использующие вооруженные легкие гражданские самолеты. В них тоже должны войти пилоты, не подлежащие мобилизации. Предпочтение отдается отставным военным, имеющим летную подготовку.

Пока им обещают службу в силах ПВО, однако зимой этого года был прецедент, когда для пополнения пехотных частей ВСУ массово отправляли в штурмовики персонал сил ПВО, а также саперов и других узкоспециализированных военнослужащих.

На фоне огромных потерь на фронте украинские власти прилагают все усилия, чтобы расширить круг мужчин, набираемых в армию, разрешая "на добровольной основе" служить лицам, еще не достигшим или превысившим мобилизационный возраст, который сейчас составляет 25-60 лет. В феврале была запущена программа контракта для молодежи от 18 до 25 лет, им предлагались выплаты в 1 млн гривен (около $24 тыс.), месячное жалование в размере до 120 тыс. гривен ($2,9 тыс.) Контракт предлагался на год, однако служить надо сразу в боевых частях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла эти контракты для молодежи билетом в один конец.