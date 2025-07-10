Принятый в Литве за Shahed объект оказался самодельным летательным аппаратом

Первоначально по тревоге для реагирования на происшествие намеревались привлечь истребители НАТО, дислоцированные на литовской авиабазе Зокняй

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Объект, который в Литве приняли за беспилотный летательный аппарат Shahed, оказался небольшим самодельным самолетом, проникшим на литовскую территорию из Белоруссии. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"Подозрения, что это может быть БПЛА Shahed, не подтвердились. Пограничники с поста в Кене зафиксировали самодельный летательный аппарат, похожий на небольшой самолет, который упал на землю примерно в 1 км от границы", - говорится в сообщении.

Первоначально по тревоге для реагирования на происшествие намеревались привлечь истребители НАТО, дислоцированные на литовской авиабазе Зокняй для охраны воздушного пространства стран Балтии, однако их вмешательства не потребовалось.

Спикер Сейма (парламента) Саулюс Сквернялис и премьер Гинтаутас Палуцкас, находившиеся во время ЧП на рабочих местах, в связи с воздушной тревогой были сопровождены охраной в убежище. Президента Гитанаса Науседы в Литве 10 июля нет. Он находится с визитом в Ирландии.