Мерц: государственные активы России останутся замороженными

По словам канцлера ФРГ, ущерб, причиненный Украине при проведении специальной военной операции, составляет порядка €500 млрд

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Государственные российские активы останутся замороженными. С таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

"Я хотел бы еще раз сказать, что заморозка [активов РФ] сохранится. Использование процентов или доходов от активов осуществляется с применением механизма, который мы описали. Сами активы также могут быть использованы в связи с соответствующим соглашением, если это необходимо", - сказал он.

По словам канцлера, ущерб, причиненный Украине в результате проведения специальной военной операции РФ, составляет порядка €500 млрд. В то же время Мерц коснулся темы санкций ЕС в отношении РФ и призвал Словакию "прекратить сопротивление и открыть путь к 18-му пакету санкций в рамках ЕС".

Ранее Мерц объявил в Риме о создании фонда развития украинского бизнеса по образцу немецкой государственной банковской группы KfW, которая финансировала восстановление Германии после Второй мировой войны.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в США, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.