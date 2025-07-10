Филиппо: итоги голосования по вотуму недоверия главе ЕК говорят о растущем недовольстве

Сам по себе Евросоюз - это главная проблема, указал лидер французской партии "Патриоты"

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Результаты голосования в Европарламенте по резолюции о недоверии главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен свидетельствуют о ее все более низком рейтинге. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Такие итоги - это серьезный сигнал, даже если голосование не завершилось смещением комиссии фон дер Ляйен", - подчеркнул политик. По его мнению, "это должно послужить импульсом для начала дискуссий о выходе из ЕС".

"Сам по себе Евросоюз - это главная проблема, и настоящим вотумом недоверия мог бы стать уход Франции из его рядов", - заметил Филиппо.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 175 парламентариев поддержали вотум недоверия, что составляет более 30% от состава ассамблеи. Еще 18 членов ЕП воздержались.