Вагенкнехт: Украина грозит стать для германского налогоплательщика бездонной бочкой

Запланированное вступление Украины в ЕС также является серьезной ошибкой, указала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт считает, что абсурдно говорить о восстановлении Украины, пока там не воцарился мир.

"Мы срочно нуждаемся в конференции, посвященной завершению войны на Украине. Без мира абсурдно говорить о восстановлении", - отметила политик в интервью газете Berliner Zeitung, комментируя международную конференцию по вопросам восстановления Украины в Риме. Мир, по ее оценке, будет достигнут только в том случае, если все стороны проявят готовность к переговорам и компромиссам. Как считает Вагенкнехт, после того, как Украине были выделены €72 млрд помощи, "из которых значительная часть исчезла в темных каналах коррупции", ФРГ не должна предоставлять новые средства Киеву.

"Запланированное вступление Украины в ЕС также является серьезной ошибкой, поскольку превращает страну в бездонную бочку для германского налогоплательщика", - заявила она. Лидер BSW обратила внимание на то, что канцлер Фридрих Мерц не готов снизить налог на электроэнергию для собственных граждан, а в Риме "снова обещает миллиарды для Украины".