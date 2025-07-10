Депутат Рады: Украина из-за коррупционных схем может зимой остаться без газа

Дмитрий Разумков отметил, что в стране антирекорд по газу в хранилищах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украина из-за коррупционных схем на покупках газа может остаться зимой без топлива. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

"Дай бог чтобы нам хватило газа на следующую зиму, <...> потому что <...> сейчас мы пришли к тому, что у нас антирекорд по газу в хранилищах, [где в настоящее время находится всего] порядка 20% от всего объемов хранилищ", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. Такая ситуация, по его словам, сложилась в результате "схем, которые были в прошлом году, когда вместо того, чтобы покупать газ [летом] по низкой цене, покупали зимой по максимально высокой цене, потому что на этом кто-то зарабатывал".

Политик добавил, что если Украина не успеет заполнить газовые хранилища необходимым объемом, то зимой газ будут отключать не за неуплату, а из-за его отсутствия. "И вот когда люди будут мерзнуть, вот тогда, возможно, власть начнет как-то думать, хотя тоже не факт, потому что навряд ли у них будет холодно, у них все равно будет оставаться тепло в батареях", - подытожил Разумков.

По данным ExPro Consulting, Украина импортирует около 27 млн куб. м в сутки. Основной объем газа для закачки в ПХГ поступает из Европы. Так, из Венгрии подается 9,6 - 9,7 млн куб. м в сутки, из Польши 8,3 - 8,4 млн куб. м, из Словакии 7,6 млн куб. м. Увеличение поставок из Польши стало возможным благодаря расширению мощности ГТС на границе с этой страной. При этом около 3 млн куб. м газа в сутки с польского направления - это сжиженный газ, который покупает компания "Нафтогаз Украины" по контракту с польским нефтегазовым концерном Orlen.

С начала июля Украина впервые начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области. Объем импорта составляет 160 тыс. куб. м в сутки. По подсчетам аналитиков, к концу июля - началу августа запасы газа в ПХГ будут приближаться к 10 млрд куб. м, что дает надежду накопить необходимое количество до начала отопительного сезона (середина октября - начало ноября) - около 13 млрд куб. м.