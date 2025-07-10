Макрон: Париж и Лондон не исключают координацию своих ядерных сил сдерживания

Франция и Великобритания договорились учредить общую группу ядерного контроля, которой будет поручено развивать такое сотрудничество, отметил французский лидер

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Франция и Великобритания не исключают координацию сил ядерного сдерживания. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером по итогам двустороннего саммита.

"В соответствии с принятыми решением, мы не исключаем координацию наших сил сдерживания. Это сигнал как для наших партнеров, так и для наших противников", - сказал Макрон.

По его словам, две страны договорились учредить общую группу ядерного контроля, которой будет поручено развивать такое сотрудничество.

В британском правительстве накануне заявили, что "любой противник, угрожающий жизненно важным интересам Великобритании или Франции, может столкнуться с мощью стратегических ядерных сил обеих стран".

Прошедший в четверг франко-британский саммит стал 37-м по счету. Он прошел в рамках государственного визита Макрона в Великобританию.