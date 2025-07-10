Депутат Дрёзе: поддержка фон дер Ляйен стала риском для многих политиков в Европе

Всего 175 из 553 депутатов проголосовали за вотум недоверия, отметил он

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Поддержка председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен стала риском для многих политиков в Европе. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал депутат Европарламента Зигберт Дрёзе.

"В общей сложности 175 из 553 депутатов проголосовали сегодня за вотум недоверия. Это соответствует примерно 32% парламента - значительное число!" - отметил Дрёзе. Это, по его словам, особенно впечатляет, поскольку голосование было поименным. "Это означает, что поддержка фон дер Ляйен стала политическим риском для многих политиков в Европе", - подчеркнул евродепутат.

"Мы рассматриваем сегодняшнее голосование как только начало. Поскольку Еврокомиссия не проявляет никаких признаков изменения своей фундаментальной политики, которую я бы охарактеризовал как климатическое безумие и попытку переложить вину на Россию, проблемы в Европе будут только усугубляться", - констатировал он. В качестве примера Дрёзе привел Германию. "В ФРГ, например, цены на электроэнергию выросли на 24% по сравнению с 2019 годом, а оптовые цены на газ увеличились на 500-600%!" - пояснил Дрёзе, добавив, что это разрушительно для германской промышленности.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии фон дер Ляйен. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 175 парламентариев поддержали вотум недоверия, что составляет более 30% от состава ассамблеи. Еще 18 членов ЕП воздержались.