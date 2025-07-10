Экс-разведчик США: удары Киева по аэродромам РФ поставили Трампа в неловкое положение

Грэм Фуллер отметил, что планирование ударов производилось Украиной при полном участии Запада, скорее всего, Великобритании

ВАШИНГТОН, 10 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Удары Украины с помощью беспилотников по военным аэродромам России поставили президента США Дональда Трампа в "крайне неловкое положение" независимо от того, знали ли он об этой операции. Такое мнение высказал ТАСС бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер.

"Очень немногие знают, было ли известно Трампу заранее об этой операции или нет. Важный момент заключается в следующем: если он знал, то имеется серьезная проблема; если он не знал, то [тоже] имеется очень серьезная проблема", - убежден специалист. Он в прошлом находился на оперативной работе по линии ЦРУ США в Турции, Ливане, Саудовской Аравии, Йемене, Афганистане и Гонконге. В общей сложности Фуллер проработал в разведке и Госдепартаменте порядка 27 лет, в том числе в качестве резидента ЦРУ в Кабуле.

"Трамп оказался в крайне неловком положении, когда слова "да, я знал" или "нет, я не знал", влекут за собой отдельные очень серьезные вопросы применительно к взаимодействию с Россией и продолжению этой войны, - полагает отставной разведчик. - Любой ответ [на вопрос о том, известно ли было Трампу заблаговременно о замыслах Киева] является плохим, проблематичным".

По его оценке, планирование ударов производилось Украиной при полном участии Запада, скорее всего, Великобритании. "<...> Считаю немыслимым, чтобы эту операцию провела сама Украина. Я имею в виду: планирование было скрупулезным, оно показывает признаки очень тщательного стратегического анализа, который, по моему мнению, выходит далеко за пределы способностей Украины. Кроме того, технологически [это] тоже выходит за пределы возможностей Украины. По моему ощущению, смотреть как на движущую силу при такой операции надо в первую очередь на британцев", - считает бывший функционер американской разведки высокого ранга.

Политическая и психологическая операция

Комментируя эти вылазки Киева, он назвал их "во многих смыслах пиар-трюком". "Думаю, целью была не столько Россия, сколько Запад. Особенно Соединенное Королевство, европейцы и НАТО", - уточнил отставной представитель разведсообщества США. Он пояснил, что Украина сделала эти шаги, "чтобы добиться поддержки в том, что является явно проигрываемой [Киевом] войной".

"Это была своего рода последняя отчаянная попытка продемонстрировать, что в Киеве еще теплится жизнь, что Киев - конечно, при условии огромной поддержки со стороны НАТО, - все еще способен наносить ощутимые удары", - отметил Фуллер. "Не думаю, что в военном плане это как-либо меняет ход боевых действий", - подчеркнул он.

С его точки зрения, эти вылазки не являлись "в действительности попыткой ослабить" военный потенциал России "перед лицом какой-то надвигающейся атаки или чего-то подобного" со стороны Запада. "Не верю, что это меняет стратегический баланс между Россией и Соединенными Штатами в общих чертах", - добавил Фуллер.

Он также высказал предположение, что "[президенту РФ Владимиру] Путину легче взаимодействовать с Трампом, исходя из предположения о том, что он не знал" заранее об атаке. В администрации США заверяли, что Вашингтон не был заранее поставлен Киевом в известность о планах ударов по аэродромам России при помощи беспилотников.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что 1 июня Киев совершил теракт с применением беспилотников в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены. В Минобороны добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.