В Израиле заявили, что возобновят удары по Ирану с новой силой при необходимости

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац рассказал об этом во время своего выступления перед выпускниками школы летчиков ВВС

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Израиль готов с новой силой возобновить удары по Ирану, если сочтет необходимым. С таким предупреждением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

Это заявление он сделал во время своего выступления перед выпускниками школы летчиков ВВС Израиля, передает издание The Times of Israel.

"Эта выпускная церемония служит прямым посланием диктатору Хаменеи (верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи - прим. ТАСС) <...>: "Длинная рука Израиля дотянется до вас в Тегеране, Тебризе, Исфахане и везде, откуда вы попытаетесь угрожать и причинять вред Израилю. Вам негде спрятаться. Если нам нужно будет вернуться [к ударам по Ирану], мы вернемся, причем с еще большей силой", - утверждал он.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.