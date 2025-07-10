Лула да Силва счел абсурдным письмо Трампа

Президент Бразилии пообещал ввести тарифы в 50% на товары из США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал содержание письма американского лидера Дональда Трампа, в котором тот объявил о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%. Глава государства счел его абсурдным и пообещал ответить зеркально на меры Белого дома.

"Если он (Трамп - прим. ТАСС) потребует от нас [уплаты пошлин в] 50%, мы тоже будем настаивать на уплате 50%. Мы изучаем несколько мер [реагирования]", - отметил он в интервью местному телеканалу TV Record.

Лула да Силва вновь указал на неточность сведений о двусторонней торговле с Бразилией, ранее представленных Трампом. Глава Белого дома объяснял введение пошлин наличием торгового дефицита.

"Он утверждает, что у США дефицит с Бразилией, но это неправда. В 2023 году мы экспортировали на сумму $40 млрд, а импорт составил $47 млрд. Это у нас дефицит в $7 млрд. А если посчитать всю сумму за последние 15 лет, то дефицит Бразилии с Соединенными Штатами составляет $410 млрд", - заявил президент.

"Неужели никто в Министерстве финансов [США] не объяснил ему этого до того, как он написал это абсурдное письмо?" - задался вопросом Лула да Силва.

Как ранее сообщил телеканал CNN Brasil, в Бразилиа всерьез рассматривают возможность введения зеркальных мер. При этом бразильский лидер уже пояснил, что Бразилия ответит на тарифы США на основе закона о взаимных мерах в экономике. Закон принят 11 апреля и включает в себя "критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности".