Госдеп: США намерены продолжать взаимодействие высокого уровня с РФ по Украине

Вашингтон держит Киев в курсе своих переговоров с Москвой, отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать взаимодействовать с Россией на высоком политическом уровне в попытке добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

У нее поинтересовались, нужно ли вообще американской администрации отказаться от контактов с Россией на высоком уровне, если президент США Дональд Трамп заявляет, что разочарован ходом переговоров по Украине. "Невозможно прийти таким образом к какому-то пониманию или соглашению, усилиям, направленным на прекращение какого-то кровопролития. Нужно говорить со всеми. Постоянно. Когда дело касается вовлеченных в ситуацию сторон", - ответила представитель внешнеполитического ведомства.

Как она утверждала, Трамп приложит все силы для преодоления конфликта на Украине. "Он сделает все возможное, чтобы положить конец этой войне и любой другой войне, шанс на завершение которой у него имеется", - сказала Брюс. "Мы будем продолжать работать над этим. Мы понимаем, что на это требуются время и терпение", - подчеркнула дипломат. "И, разумеется, мы разочарованы, что нет большего прогресса", - добавила она.

"Я не буду характеризовать переговоры госсекретаря [США Марко Рубио] с [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым или любым другим человеком. Но ясно: речь идет о движении к решениям насчет того, что нужно сделать для прекращения этого безумия", - отметила Брюс. Двусторонняя встреча Лаврова и Рубио состоялась в четверг на полях совещаний по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Малайзии.

Брюс также заверила, что Вашингтон держит Киев в курсе своих переговоров с Москвой. "Вы можете этого не слышать в новостях, но это не означает, что мы не ведем переговоры с украинцами довольно часто", - заявила представитель Госдепартамента.