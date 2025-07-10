NYT: Израиль считает, что у Ирана остался обогащенный уран, несмотря на удары США

По данным газеты, запасы урана в Фордо и Натанзе могли остаться нетронутыми

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Иран все еще обладает запасами обогащенного урана, несмотря на атаки Израиля и удары США по ядерным объектам. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По ее сведениям, запасы обогащенного урана в Фордо и Натанзе могли остаться нетронутыми. Вместе с тем США и Израиль сходятся в оценке, что им удалось вывести из строя или повредить все центрифуги на упомянутых ядерных объектах. Помимо этого, указывает издание, вероятность того, что Тегеран попытается их вернуть в рабочее состояние мала.

Как отмечает газета, Иран может сменить политику и начать распределять свою ядерную программу по небольшим предприятиям по всей стране вместо того, чтобы концентрировать множество объектов ядерной программы в одном месте.

Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. В интервью польской газете Rzeczpospolita генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не фиксировало признаков подготовки Тегерана к получению ядерного оружия.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших и существенно ущерба нет. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.