WP: пошлины США не сильно отразятся на экономике Бразилии

Издание отмечает, что американские тарифы только укрепят политические позиции президента республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Объявленные президентом Соединенных Штатов таможенные пошлины на импорт продукции из Бразилии в размере 50% не окажут существенного влияния на экономику латиноамериканской страны и укрепят политические позиции ее президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Могут возникнуть факторы, способные немного замедлить наш рост, но с экономической точки зрения Бразилия не сильно зависит от США", - заявил газете источник в бразильском МИД. Несколько собеседников WP в ближайшем окружении Лулы да Силвы также утверждают, что Бразилия справится с 50% импортными тарифами Вашингтона.

Как отмечает издание, бразильский лидер, прошедший путь от рабочего на фабрике до борца с военной диктатурой, наслаждается политическими баталиями. Решение главы американской администрации по пошлинам "поможет Луле да Силве извлечь из противостояния с США политические очки".

Кроме того, как указывает WP, тарифная война Трампа эффективна в отношении сильно зависящих от торговли с США стран. Главным торговым партнером Бразилии является КНР, и хотя Соединенные Штаты также считаются важным направлением для бразильского экспорта, ключевой роли они не играют. Объем торговли Бразилии со странами БРИКС в 2023 году почти на 50% превысил товарооборот латиноамериканской страны с США и Европой вместе взятыми, подчеркивает газета.

9 июля Дональд Трамп заявил, что власти страны вводят пошлины в размере 50% на бразильские товары вследствие дефицита в двусторонней торговле. В ответ на это Лула да Силва заявил, что Бразилия ответит на американские пошлины на основе закона о взаимных мерах в экономике. Закон принят в апреле и включает "критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности".