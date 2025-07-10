Лула да Силва: Бразилия найдет других партнеров вместо США

Президент республики отметил, что торговля с Соединенными Штатами составляет лишь 1,7% ВВП страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июля. /ТАСС/. Бразилия перенаправит свой экспорт и отыщет новых партнеров вместо США, торговля с которыми составляет лишь 1,7% ВВП. Об этом заявил в четверг президент Луис Инасиу Лула да Силва после того, как власти Соединенных Штатов объявили о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары.

"Торговля Бразилии с США составляет всего 1,7% нашего ВВП. Нельзя назвать эти показатели жизненно важными [для бразильской экономики], - отметил он в интервью телеканалу TV Record. - Мы будем искать других партнеров".

По словам президента, Бразилия дорожит отношениями с США, но не в ущерб своему суверенитету. "Мы не откажемся от следования принципу взаимности. Но все же пока попытаемся договориться", - сказал Лула да Силва. Он рассчитывает добиться контрактов на поставки бразильской продукции в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С этой целью президент примет участие в саммите АСЕАН в октябре.

Ранее Лула да Силва раскритиковал решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на бразильские товары в размере 50%. Лидер Бразилии счел его абсурдным и пообещал отреагировать зеркально.