Эксперт Шимер: США могут оказать многомиллиардную помощь Киеву в обход Конгресса

Речь идет о сумме в $3,8 млрд, уточнил экс-глава отдела Восточной Европы и Украины СНБ Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить Украине военную помощь на несколько миллиардов долларов без необходимости заручиться поддержкой Конгресса. Такое мнение выразил экс-глава отдела Восточной Европы и Украины Совета национальной безопасности США (СНБ) Дэвид Шимер в интервью Bloomberg TV.

"Есть порядка $3,8 млрд, которые президент США может использовать без обращения в Конгресс. И поэтому завтра администрация [Трампа] могла бы принять решение о передаче американского оружия Украине без необходимости дополнительного финансирования или одобрения Конгрессом", - заявил Шимер.

Он также отметил, что США могли бы согласиться на европейское предложение о закупке вооружений для Киева. Таким образом, подытожил экс-сотрудник СНБ, у США есть два как минимум два варианта, чтобы продолжить оказывать военную помощь Украине "сверх того, что было принято в декабре [2024 года]".

Газета The New York Times 2 июля сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву.