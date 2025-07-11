Специалист по международной и военной проблематике назвал Зеленского "саранчой после осени, которая даже о себе самой не способна позаботиться"

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский вряд ли обладает правом вводить санкции и к тому же тщетно испытывает терпение Китая. Такую точку зрения высказал авторитетный китайский эксперт по международной и военной проблематике Сун Чжунпин.

"Прежде всего следует обратить ваше внимание: Зеленский не имеет права указывать, с какими странами Китаю вести бизнес и торговать, - пишет Сун Чжунпин на своей странице в Tencent. - Что он из себя представляет? Если присмотреться, Зеленский - это просто "саранча после осени" (тот, кому осталось жить недолго - прим. ТАСС), которая даже о себе самой не способна позаботиться".

Эксперт выразил сомнение, что в сложившейся ситуации Зеленский обладает компетенцией вводить против кого-либо санкции. Сун Чжунпин подчеркнул, что восстановление Украины - это "бездонная яма и ловушка". "Вкладывая деньги, вы рискуете их потерять", - предупредил он.

"Китайские компании на самом деле не очень заинтересованы в восстановлении Украины. Зеленский должен это глубоко осознать, - добавил Сун Чжунпин. - Как раз напротив: Китай проявляет уж слишком большое терпение к Украине и Зеленскому. Зеленский и украинский парламент постоянно разыгрывают тайваньскую карту, а разве мы принимаем ответные меры"?

Как уточнил эксперт, если киевский режим "продолжит создавать проблемы", Пекину, "возможно, терпение не понадобится". Он напомнил, что Зеленский "должен понять: его "санкционная дубинка" - всего лишь палочка, не имеющая никакой силы",

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти китайских компаний. Ограничения вводятся на десять лет и предусматривают такие меры, как блокирование активов, запрет на проведение торговых операций и вывод активов с Украины, отзыв лицензий, в частности, разрешений на пользование недрами.