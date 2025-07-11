Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году

Эстонский премьер-министр Кристен Михал призвал "все правительства, бизнес и гражданское общество" присоединиться и поддержать будущее украинского государства

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил, что Таллин станет площадкой для международной конференции по восстановлению Украины в 2027 году.

"Мы приглашаем все правительства, бизнес и гражданское общество присоединиться к нам и поддержать будущее Украины", - приводит слова главы эстонского кабмина портал национального гостелерадио ERR.

По данным портала, с начала конфликта Эстония выделила на восстановление Украины более €42 млн, в этом году Таллин планирует направить Киеву еще €11 млн.

10-11 июля конференция по восстановлению Украины URC 2025 проходит в Риме. В ней принимают участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции были заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры на Украине, но европейские лидеры обсуждают и военную поддержку Киева.