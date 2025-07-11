Медведчук считает, что Трамп повторяет политический путь Зеленского

Хуже всего ситуация у американского президента именно в миротворчестве, указал глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп начинает повторять политический путь Владимира Зеленского. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Сегодня в западных СМИ достаточно публикаций о том, что Трамп изменил свое отношение к Зеленскому и решил его поддерживать. Однако ситуация намного сложнее, чем обычно описывается. Трамп не столько начинает симпатизировать нелегитимному, сколько начинает повторять его политический путь, а это очень опасно для президента США и для всего мира", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Трамп, как и Зеленский, пришел к власти как миротворец, но реального мира и разрядки пока совершенно не наблюдается, наоборот, эскалация в мире давно превысила уровень, который был при предыдущем президенте США Джо Байдене, обратил внимание Медведчук. "Трамп, как украинский клоун, хватается за все сразу и ни на чем конкретно не может сосредоточиться. Торговые войны, которые президент США начал со всем миром, декларируя цель исправить американский торговый баланс, удивляют своей несистемностью и очень похожи на "бешеный принтер" Зеленского", - пояснил он.

"Хуже всего ситуация у американского президента именно в миротворчестве. Показательно поведение Трампа в разрешении ирано-израильского конфликта. Он не встал над схваткой, а, подобно Зеленскому, примкнул к той стороне, которая, по его мнению, гарантированно победит, и всецело поддержал Израиль", - отметил политик.

По его мнению, Зеленский "мог бы избежать национальной трагедии, если бы перестал скоморошничать, но желание покрасоваться взяло вверх в его низкой ограниченной натуре". "У Трампа еще есть возможность повернуть мировую политику в русло мира и разрядки, но слишком много сил в мире этого не хотят и будут пытаться сделать президента США своей марионеткой, такой же жалкой, какой сегодня является Зеленский", - заключил Медведчук.