il Fatto Quotidiano: конференция по Украине в Риме лишена веса и значения

Единственным значимым фактом для Италии стало присутствие председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о возможности европейских займов для стран - членов ЕС для развития оборонной промышленности на Украине, отметило издание

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Итальянская газета il Fatto Quotidiano назвала проходящую в Риме конференцию по восстановлению Украины "мероприятием, лишенным веса и значения".

Издание отмечает, что единственным значимым фактом для Италии и ее премьера Джорджи Мелони стало присутствие на конференции председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о возможности европейских займов для стран - членов ЕС для развития оборонной промышленности на Украине. Одновременно в Страсбурге проходило голосование по резолюции о недоверии главе ЕК. Она не была принята, но, как отмечает газета, европарламентарии партии Мелони "Братья Италии" не участвовали в голосовании. За недоверие фон дер Ляйен высказалась входящая в правящую коалицию Мелони партия "Лига", которая открыто критикует главу ЕК, и оппозиционное "Движение "5 звезд". "Братья Италии" не поддерживали фон дер Ляйен во время переизбрания на пост председателя ЕК год назад, однако, как отмечает издание, Мелони удалось установить равновесие в отношениях с главой ЕК, даже не входя в ее "большинство" в Европарламенте.

Издание отметило плохую организацию конференции по Украине. Журналисты и участвующие в круглых столах предприниматели должны были стоять по два часа в очереди прежде, чем войти во дворец конгрессов "Нувола", где собирались делегаты. В их рядах был мэр Одессы, с которой итальянское правительство подписало несколько соглашений, в том числе о финансировании восстановления памятников архитектуры.

На конференции было объявлено о создании очередного европейского фонда для восстановления Украины, который призван привлечь инвестиции в размере €10 млрд.

Согласно подсчетам Всемирного банка, на восстановление Украины понадобится $500 млрд в ближайшие 10 лет. Портал Euractiv отмечает, что материальный ущерб - лишь часть проблемы, поскольку восстановлению подлежат целые секторы. Наиболее затронутыми военными действиями оказались жилищный комплекс ($57 млрд), транспортная сеть ($36 млрд) и энергетический и добывающий комплекс ($20 млрд), пишет издание.