Страны АСЕАН призвали Израиль и Иран к соблюдению режима прекращения огня

Как отмечается в заявлении, государства Ассоциации "также подтвердили обязательства по защите мирного населения и гражданской инфраструктуры в вооруженных конфликтах"

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвала Израиль и Иран продолжать соблюдение режима прекращения огня, установленного 24 июня. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам 58-й встречи глав внешнеполитических ведомств стран АСЕАН.

"Мы выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке с 13 июня 2025 года и приветствовали прекращение огня между Израилем и Ираном 24 июня 2025 года. Мы настоятельно призвали все стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать дальнейшей эскалации этого конфликта. Мы подтвердили обязательство всех государств разрешать свои разногласия мирными средствами и уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран в соответствии с международным правом, включая Устав ООН", - говорится в документе.

Как отмечается в заявлении, страны АСЕАН "также подтвердили обязательства по защите мирного населения и гражданской инфраструктуры в вооруженных конфликтах в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН" и поддержали "возобновление конструктивного взаимодействия между вовлеченными [в конфликт] сторонами".

АСЕАН - региональное межправительственное объединение 10 стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). Оно было образовано в 1967 году. 58-я встреча глав МИД АСЕАН прошла 9 июля в Куала-Лумпуре. Заявление по ее итогам было опубликовано в пятницу.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.