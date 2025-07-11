A haber: первая группа членов РПК начала сдавать оружие в Северном Ираке

Канал отмечает, что оружие будет оставлено в одной из пещер в провинции Сулеймания и позднее уничтожено

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Первая группа членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начала сдавать оружие в горах в Северном Ираке. Об этом в прямом эфире сообщает телеканал A haber.

Канал отмечает, что оружие будет оставлено в одной из пещер в провинции Сулеймания и позднее уничтожено. Власти из соображений безопасности не пускают прессу к этому месту, но позднее предоставят СМИ соответствующие кадры.

Над зоной, где проходит разоружение, барражирует несколько военных вертолетов. На прилегающих автодорогах видно большое количество автомашин сил безопасности.