Израиль заявил об уничтожении тоннеля длиной 1 км на юге сектора Газа

Израильские войска также ликвидировали вооруженный отряд, который они посчитали угрозой

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Израильские военнослужащие ликвидировали отряд вооруженных радикалов и уничтожили тоннель длиной около 1 км в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"188-я бронетанковая бригада действует в районе Хан-Юниса в секторе Газа. Войска, действуя совместно с ВВС Израиля, ликвидировали вооруженный террористический отряд, который приблизился к ним и представлял угрозу. Кроме того, военнослужащие обнаружили и уничтожили тоннель в Хан-Юнисе протяженностью около 1 км", - говорится в заявлении.

Израильская армия "продолжает вести боевые действия против террористических организаций в секторе Газа, защищая мирное население Государства Израиль", резюмировали в ведомстве.