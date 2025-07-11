Киргизия вводит штрафы за фейки в СМИ и интернете

Их размер составит около $228 для физических и почти $742 для юридических лиц

БИШКЕК, 11 июля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, который предусматривает введение штрафов за распространение недостоверной информации в СМИ и интернете. Об этом сообщается на официальном сайте главы киргизского государства.

"Президент Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях", - говорится в сообщении.

Поправки в законодательство, одобренные национальным парламентом в июне нынешнего года, предусматривают введение штрафов за ложную информацию в интернете или СМИ. За такие правонарушения физлиц будут по решению суда штрафовать на 20 тыс. киргизских сомов (около $228), а юридических лиц - на 65 тыс. сомов (почти $742).

"Целью закона является обеспечение информационной безопасности и прав граждан на получение объективной, достоверной информации", - отмечается в сообщении.

Новый закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.