Залужный предложил США передать Украине устаревшие и подлежащие списанию ракеты

Украинский посол в Британии также отметил, что ракеты Hellfire в ближайшее время устареют и технологически, поскольку США переходят на новый тип ракет земля - воздух JAGM

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный считает, что Украина могла бы использовать устаревшие и подлежащие списанию американские ракеты, что позволит Вашингтону даже сэкономить на их утилизации.

"США сегодня обладают значительными запасами устаревших или готовых к утилизации ракет, передача которых Украине могла бы стать действенным решением <...>, - отметил он в статье в издании "Украинская правда". - К концу 2023 года США произвели более 170 тыс. ракет Hellfire различных модификаций. Значительная часть этих боеприпасов была произведена в 1998 - 2018 годах, а срок их службы обычно составляет 20-25 лет, после чего они подлежат официальному снятию с вооружения или утилизации".

Залужный отметил, что ракеты Hellfire в ближайшее время устареют и технологически, поскольку США переходят на новый тип ракет земля - воздух JAGM, которые должны полностью заменить Hellfire.

Тот факт, что союзники предоставляют Киеву устаревшие и списанные вооружения, признавали и сами представители западных стран. В июне полковник Вооруженных сил Франции в отставке, ветеран французского Иностранного легиона Жак Хогард в беседе с ТАСС отметил, что значительная часть французской военной техники, поставляемой на Украину, является устаревшей и не способна кардинально изменить ход конфликта.

В новость внесена правка (11:42 мск) - передается с исправлением в лиде - верно посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ.