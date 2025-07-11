Варшава призвала Киев признать факт геноцида поляков во время Волынской резни

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "рана не заживет, пока ее не очистят"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украина должна признать факт массового убийства поляков на Волыни боевиками ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Эта рана не заживет, пока ее не очистят. Нет таких ран, которые, если их не очистить, заживут и затянутся сами собой. Очищение - это признание того, что что-то имело место. Геноцид имел место", - сказал министр на открытии посвященной Волынской резне выставки в Музее Войска Польского, его слова приводятся в X Минобороны. "Преступление геноцида, совершенное ОУН-УПА, - одно из самых страшных в истории - не только XX века, но и всей истории, о которой мы можем говорить", - добавил он.

Косиняк-Камыш, его заместители - Павел Бейда и Станислав Взёнтек принимают участие в открытии выставки "Геноцид на Волыни и польская самооборона 1943 - 1944 гг. Волынь 1943 - 1944 гг.". Выставку открыла Алина Амборская - единственный оставшийся в живых свидетель трагических событий.

11 июля в Польше отмечается День памяти о поляках - жертвах геноцида, осуществленного ОУН-УПА на восточных землях Второй Польской Республики, в 2025 году он получил статус государственного памятного дня. В мероприятиях активно участвует Минобороны - утром Косиняк-Камыш возложил цветы к Волынскому кресту на военном кладбище в Повонзках, в полдень его заместитель Павел Бейда возложил цветы к памятнику жертвам Волынской резни в Волынском сквере в Варшаве.

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.