Politico: Германия планирует приобрести дополнительно 15 истребителей F-35

Речь идет о расширении изначального соглашения, заключенного ФРГ с американской стороной в 2022 году

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Германии планирует приобрести 15 дополнительных истребителей пятого поколения F-35 для покрытия собственных растущих оборонных нужд. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщило европейское издание газеты Politico.

Речь идет о расширении изначального соглашения, заключенного ФРГ с американской стороной в 2022 году, в рамках которого Берлин должен был получить 35 единиц F-35. Теперь число истребителей пятого поколения в рамках контракта немецкая сторона рассчитывает увеличить до 50. Переговоры с США, как отмечают источники, по этой теме уже ведутся, немецкая сторона настроена на покупку решительно.

При этом Германия и ее нынешнее руководство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем после прихода ко власти в США Дональда Трампа стали отстаивать курс на увеличение самостоятельности и независимости Европы в вопросах вооружений от Америки. ФРГ делала ставку на флагманский европейский проект по созданию истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System), его первый демонстрационный полет должен пройти не ранее 2020-2029 годов. Однако, при его реализации возникли серьезные разногласия между Берлином и Парижем в части распределения заказов по проектным работам и производству компонентов между компаниями двух стран, так как Франция добивается доминирующего положения в проекте.

Планы по приобретению F-35, отмечает издание, говорят о смещении позиции Мерца в пользу прагматичных решений, которые предполагают сохранение зависимости от США в части поставок, по крайней мере в краткосрочной перспективе, так как американские истребители можно получить в гораздо более короткие сроки, чем новые европейские машины, которые находятся в процессе разработки.

Фридрих Мерц на этой неделе уже заявлял, что рассчитывает урегулировать разногласия с Францией по поводу FCAS в течение следующих месяцев. Уже в конце июля должна пройти личная встреча канцлера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На следующей неделе при этом запланирована встреча министра обороны ФРГ Бориса Писториуса со своим американским коллегой Питом Хегсетом. В рамках обеих встреч на повестке дня будет присутствовать вопрос приобретения новых самолетов для ФРГ.