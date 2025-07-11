Как поясняет украинская "Судебно-юридическая газета", документ предлагает, в частности, доработку системы партийных списков и введение зависимости объема региональных списков от численности населения в конкретном регионе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Парламент Украины зарегистрировал законопроект об изменении избирательного законодательства, среди инициаторов которого экс-премьер страны, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Как поясняет украинская "Судебно-юридическая газета", законопроект предлагает, в частности, доработку системы партийных списков и введение зависимости объема региональных списков от численности населения в конкретном регионе. Кроме того, документ предусматривает введение обязательного присутствия в каждой пятерке (местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т. д.) общегосударственного избирательного списка не менее 2 кандидатов каждого пола, а в региональных списках - представительства не менее 30% лиц одного пола от общего числа кандидатов.

Верховная рада девятого созыва продолжает работу сверх срока, так как очередные парламентские выборы не прошли на Украине в назначенное законом время. Власти объяснили это военным положением. Парламентские выборы должны были пройти на Украине в конце октября 2023 года, а выборы президента - в марте 2024 года. В этой ситуации в стране периодически поднимается вопрос легитимности действующей власти. Многие эксперты отмечают, что в случае введения военного положения продлеваются полномочия только Верховной рады, но не главы государства. Владимир Зеленский, чьи полномочия по конституции истекли более года назад - 20 мая прошлого года, неоднократно утверждал, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".