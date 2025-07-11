Шор: Гуцул держат под арестом, чтобы не допустить ее к выборам в парламент

Судьи штампуют свои решения под давлением ПДС, указал лидер блока политических партий "Победа"

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) держат под домашним арестом главу Гагаузии Евгению Гуцул, чтобы не дать ей участвовать в предстоящих 28 сентября выборах в парламент. Об этом заявил лидер блока политических партий "Победа" Илан Шор, комментируя решение суда продлить арест Гуцул. Он напомнил, что по решению съезда "Победы" Гуцул должна возглавить список кандидатов в депутаты от политобъединения.

"Евгению Гуцул оставили под домашним арестом. Судьи штампуют свои решения под давлением ПДС. Единственная причина этих действий - держать взаперти сильного политика накануне выборов", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что Санду было мало ответа Гагаузии на референдуме о вступлении в ЕС, когда почти 95% жителей автономии проголосовали против изменения конституции ради евроинтеграции.

"Она не поняла, когда сама не набрала и 3% в автономии. И сейчас хочет "закрепить" успех. Что ж, на парламентских выборах число голосов за ПДС будет отрицательным. И не только в Гагаузии", - пообещал Шор.

Накануне суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении еще на 30 дней домашнего ареста Гуцул с 13 июля. Адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила ТАСС, что оспорит это решение в Апелляционной палате. Она считает, что на судью оказывали давление. Байрам объяснила, что во время заседания судье вручили письмо от главы Службы информации и безопасности с целью запугать ее.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Параллельно с этим с прошлого года идут судебные разбирательства по другому делу, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию оппозиционной партии. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения и называет дело политическим.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует закон.