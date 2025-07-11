Рубио назвал встречу с главой МИД КНР конструктивной и позитивной

По мнению американского госсекретаря, у США и Китая есть потенциальные сферы для сотрудничества

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио назвал свою сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Китая Ван И на полях совещаний по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре конструктивной и позитивной.

"У нас была очень конструктивная встреча. Конечно, мы две большие и могущественные страны, всегда будут темы, по которым мы будем не согласны. Но я считаю, что есть потенциальные сферы для сотрудничества. Я считаю, это была очень конструктивная и позитивная встреча. Нам предстоит многое сделать", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с Ван И, трансляцию вел американский телеканал CNBC.

Госсекретарь добавил, что в двухсторонних отношениях США и Китая сохраняются проблемы, которые требуют решения. По его мнению, обе стороны должны быть в постоянном контакте и искать пути к решению накопившихся противоречий, так как "иное просто невозможно".

"Я рад, что эта встреча прошла. Нужно проделать много работы. Никто не говорит, что это будет просто, но у нас есть определенные возможности по отдельным направлениям, по которым мы сможем работать, чтобы придать новый импульс нашим отношениям", - отметил Рубио.

При этом Рубио подчеркнул, что его встреча с Ван И не представляла собой официальные переговоры и "не являлась чем-то подобным". Он отметил, что это была его первая личная встреча с министром иностранных дел КНР, которую было важно провести для установления и укрепления в дальнейшем персональных контактов, что также определило характер и формат беседы между ними. "Речь больше шла про установление конструктивной базы, отталкиваясь от которой мы могли бы вести диалог как по вопросам торговли, так и по другим", - указал госсекретарь США.

8 июля американский президент Дональд Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем улучшились в последнее время и Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли.