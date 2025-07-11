Рубио заявил, что его разговор с Лавровым 11 июля не связан со встречей 10 июля

Беседа стала лишь продолжением темы, указал американский госсекретарь

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах заседания глав МИД Восточноазиатского саммита (ВАС) в Куала-Лумпуре не связан со встречей двух руководителей внешнеполитических ведомств 10 июля.

"Это (разговор - прим. ТАСС) было просто продолжением темы, не связанной с нашей вчерашней беседой. И я на этом остановлюсь", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.