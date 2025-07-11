ТАСС: в Турции сдачу оружия РПК назвали "необратимым поворотным моментом"

Турция, по словам высокопоставленного чиновника, "по-прежнему привержена поддержке всех усилий, направленных на разоружение, стабильность и долгосрочное примирение в регионе"

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Церемония сдачи оружия боевиками запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана (РПК) стала поворотным моментом на пути к прекращению этапа насилия, исходящего от этой организации. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный турецкий чиновник, комментируя прошедшую в Ираке церемонию сожжения членами РПК оружия.

"Сдача оружия боевиками РПК в Сулеймании - это важная веха текущего процесса разоружения и роспуска [РПК]. Она знаменует собой конкретный и долгожданный шаг к прекращению многолетней кампании насилия, проводимой этой группировкой. Мы рассматриваем данное событие как необратимый поворотный момент, как возможность защитить жизни невинных людей и построить будущее без терроризма", - отметил источник.

Турция, по его словам, "по-прежнему привержена поддержке всех усилий, направленных на разоружение, стабильность и долгосрочное примирение в регионе".