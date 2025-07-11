Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве по восстановлению страны

Планируется, что в общей сложности Киев получит от Берна финансовую поддержку на сумму 5 млрд франков в период с 2024 по 2036 год

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Посол Швейцарии и делегат Федерального совета (правительства) конфедерации по Украине Жак Гербер и министр экономики Украины Юлия Свириденко на проходящей в Риме конференции по восстановлению страны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве по данному вопросу. Об этом говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.

"Договор, одобренный 25 июня Федеральным советом, создает правовую основу для более активного участия частного сектора Швейцарии в проектах по восстановлению Украины и подчеркивает долгосрочную приверженность Швейцарии этому делу", - отмечается в тексте.

В феврале Берн принял решение о выделении 1,5 млрд швейцарских франков ($1,65 млрд) на восстановление Украины в период с 2025 по 2028 год в рамках 12-летней программы по поддержке восстановления, проведения реформ и устойчивого развития Украины. Порядка трети этих средств - 500 млн швейцарских франков - предназначены для проведения восстановительных работ в сотрудничестве со швейцарскими компаниями. Планируется, что в общей сложности Киев получит от Берна финансовую поддержку на сумму 5 млрд франков ($5,55 млрд) в период с 2024 по 2036 год.

Итальянская газета iL Fatto Quotidiano назвала проходящую в Риме конференцию по восстановлению Украины "мероприятием, лишенным веса и значения". Издание отмечает, что единственным значимым фактом для Италии и ее премьера Джорджи Мелони стало присутствие на конференции председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На конференции было объявлено о создании очередного европейского фонда для восстановления Украины, который призван привлечь инвестиции в размере €10 млрд.

Согласно подсчетам Всемирного банка, на восстановление Украины понадобится $500 млрд в ближайшие 10 лет. По оценкам портала Euractiv, наиболее затронутыми военными действиями оказались жилищный комплекс ($57 млрд), транспортная сеть ($36 млрд) и энергетический и добывающий комплекс ($20 млрд).