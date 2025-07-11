Рубио объяснил слова Трампа о том, что НАТО оплатит американское оружие для Украины

Американский госсекретарь подчеркнул, что в сущности речь не идет о какой-то новой схеме поставок вооружений, а скорее об активизации одного из путей поставок, который работал все годы с начала конфликта в 2022 году

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио пояснил слова американского президента Дональда Трампа о том, что НАТО и союзники Вашингтона по альянсу будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины.

Трамп сделал соответствующее заявление 10 июля в интервью телеканалу NBC News. Он отметил, что договоренности о таком порядке поставок американского оружия на Украину были достигнуты на прошедшем в июне саммите Североатлантического альянса.

"Украине и Европе уже предоставлена такая возможность, а именно - покупать вооружения у США и далее передавать их Украине. Некоторые системы, в которых нуждается Украина, Европа не производит, поэтому им нужно покупать что-то у США. Определенное количество вооружений, которые запрашивает Украина, есть у союзников США по НАТО, например у Германии - 13-14 батарей Patriot. У других стран тоже они есть. <...> Мы продолжаем подталкивать наших союзников предоставлять эти вооружения, оборонительные системы, которые нужны Украине, а затем они могут заключать с нами отдельные финансовые соглашения, чтобы восполнять свои запасы", - сказал Рубио, отвечая на соответствующие вопросы журналистов на полях совещаний по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Он подчеркнул, что в сущности речь не идет о какой-то новой схеме поставок вооружений Украине, а скорее об активизации одного из путей поставок, который работал все годы с начала конфликта в 2022 году.

"Гораздо быстрее переместить что-то со склада в Германии, чем заказывать что-то новое с завода. Есть несколько вариантов, как подходить к этому вопросу, но суть в том, что есть возможность передать Украине уже произведенное оружие из Европы прямо сейчас. Это тот аспект, о котором, как я считаю, говорил президент Трамп", - добавил Рубио.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву.