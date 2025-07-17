Когда из Германии правили миром — но не так, как хотелось Гитлеру

Разные конспирологи со сторонниками теории заговоров любят фантазировать про мировое правительство. Но не будет преувеличением сказать, что ровно 80 лет назад, 17 июля 1945 года, под Берлином, в Потсдаме, во дворце внучки русского царя, собралось самое настоящее мировое правительство, определившее судьбы нашей планеты на много десятилетий вперед

Круги истории в Потсдаме

"Проходя мимо нас, Сталин повернул к нам лицо и помахал рукой… Я волновался настолько, что чуть автомат не выронил" — так Василий Иванов вспоминал свою единственную встречу с вождем СССР, произошедшую 17 июля 1945 года в германском Потсдаме. Сержант-разведчик, ушедший на фронт добровольцем из далекой Якутии, переживший все страшные бои от Сталинграда до штурма Берлина, был среди тех, кто охранял встречу глав антигитлеровской коалиции. Третью по счету и первую по завершении боев в Европе.

Встреча лидеров СССР, США и Британии символически проходила в капитулировавшем Берлине. Но поскольку город был практически полностью разрушен в ходе недавних боев, то для конференции победителей выбрали Потсдам, небольшой городок в нескольких километрах от бывшей столицы Третьего рейха. Поэтому стартовавшая ровно 80 лет назад конференция вошла в историю под двумя равнозначными именами — ее называют то Берлинской, то Потсдамской.

Потсдам и сам был символичен не меньше Берлина — гитлеровский рейх начинался именно там. Именно в Потсдаме в январе 1933 года Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург (да простит уж читатель эту тевтонскую специфику), знаменитый немецкий фельдмаршал и тогда президент веймарской Германии, назначил главой немецкого правительства Адольфа Гитлера.

Вскоре, в марте, там же, в Потсдаме, под сводами главной церкви этого городка, у гробницы Фридриха Великого, самого воинственного прусского короля, Гитлер открыл символическое заседание рейхстага, проголосовавшее за чрезвычайные полномочия лидера нацистов. И спустя дюжину кровавых лет круг замкнулся — туда, где начинался гитлеризм, пришли его победители.

Пришли, чтобы решить судьбы послевоенного мира. Необходимо было понять, что же станет с побежденной Германией и с большинством европейских стран — от Испании до Польши все они были либо союзниками, либо жертвами гитлеризма. Требовалось и понять, как же отныне будут строить всю международную политику. Ведь устав Организации Объединенных Наций (ООН) был подписан ровно за три недели до начала конференции в Потсдаме — еще никто не знал, как эта "универсальная" международная конструкция будет работать на практике.

Словом, у советского лидера Иосифа Сталина, американского президента Гарри Трумэна и британского премьера Уинстона Черчилля к 17 июля 1945 года накопилось много вопросов и к жизни, и друг к другу.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Гарри Трумэн и председатель СНК СССР Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции © CORBIS/ Corbis via Getty Images

Специфику встрече в Потсдаме добавила и смена первых лиц большей части антигитлеровской коалиции. Почти всю Вторую мировую войну США прошли под руководством президента Франклина Рузвельта, скончавшегося за четыре недели до капитуляции Германии. В итоге Сталину предстояло встречаться с новым главой Америки — Трумэном. Уже в ходе конференции проиграл парламентские выборы Черчилль, и в Потсдаме его сменил новый британский премьер-министр Клемент Эттли.

Любопытно, что 17 июля 1945 года Сталин и Трумэн в ходе своей первой встречи дружно ошиблись в прогнозах по поводу британских выборов и судьбы Черчилля. Президент США выразил уверенность в победе британского коллеги на выборах. Сталин его поддержал словами "…английский народ не может забыть победителя". Оба ошиблись. Все же судьбы мира в Потсдаме ровно 80 лет назад вершили не боги, а живые люди.

Принцесса и Берия с "Пальмой"

Мероприятие в Потсдаме было настолько важным, что его подготовкой занялись спустя всего три недели после капитуляции Германии. Поскольку городок находился на территории, занятой Красной армией, основное обеспечение безопасности и подготовки легло на советскую сторону. Уже 6 июля 1945 года нарком НКВД Лаврентий Берия утвердил план под кодовым названием "Пальма" — за месяц с небольшим в разрушенной и враждебной Германии требовалось подготовить масштабную встречу, обеспечив безопасность и все условия для работы высоких гостей.

Хотя Потсдам и мало пострадал в ходе недавних боев, но даже восстановление электрического освещения оказалось немалой проблемой. Много хлопот доставили расчистка и разминирование дорог. Но под надзором страшного Берии со всеми задачами быстро справились.

Местом проведения конференции избрали один из двух десятков дворцов Потсдама — Цецилиенхоф. Не самый помпезный, но самый новый, построенный в годы Первой мировой войны для невестки германского императора принцессы Цецилии Мекленбург-Шверинской, по материнской линии внучки русского императора Николая I.

Дворец Цецилиенхоф © imago images/ Arkivi via Reuters Connect

Принцесса жила во дворце и после падение германской монархии, и при Гитлере, но весной 1945 года не стала дожидаться соотечественников по маме с дедом и бежала на запад, в зону американской оккупации. И летом 1945 года дворец принцессы пригодился людям попроще, без голубых кровей — сыну сапожника Сталину и сыну скототорговца Трумэну.

Под бдительным присмотром Берии и так неплохо сохранившийся дворец отремонтировали. Помещения для советской делегации перекрасили в белые тона, для американцев — в голубые, апартаменты англичан — в розовые. Разбили вокруг клумбы с 10 тыс. цветов. Не найдя в разрушенном Берлине круглый стол подходящих размеров, его экстренно изготовили в Москве и привезли к началу конференции.

Прошло чуть более двух месяцев с момента капитуляции Германии, и меры безопасности были по-военному суровы. К июлю 1945 года Потсдам окружили тройным кольцом охраны и обороны. Всем советским солдатам и офицерам, привлеченным к охране, выдали новую униформу и хромовые сапоги. При этом из Потсдама временно выселили всех жителей, изолировав их под контролем в уцелевших домах на окраине Берлина. Стоит отметить, что в сравнении с практиками аналогичных мероприятий в ходе недавней немецкой оккупации советских земель это было вполне гуманно.

"Задержался ввиду переговоров с китайцами…"

Трумэн и Черчилль прилетели в Берлин на самолетах. Сталин отправился в Потсдам заранее и на поезде — в ночь на 15 июля 1945 года три одинаковых эшелона с бронированными вагонами выехали из Москвы в поверженную столицу рейха.

Изначально старт конференции планировали на 16-е число, но вождь СССР заставил западных коллег прождать его сутки. "Задержался ввиду переговоров с китайцами, хотел лететь, но врачи не разрешили…" — так, согласно архивной стенограмме, пояснил Сталин свое опоздание Трумэну. Президент США в ответ, как гласит та же стенограмма, выразил "полное понимание".

Во дворце Цецилиенхоф все три делегации — советская, американская и британская — только работали. Ночевали в столь же экстренно отремонтированных людьми Берии двухэтажных виллах в районе Бабельсберг на окраине Потсдама. При Гитлере именно там была крупнейшая киностудия, снимавшая большинство развлекательных и пропагандистских фильмов Третьего рейха.

Конференция длилась в общей сложности 17 дней, и ежедневно множество автомобилей под усиленной охраной отправлялись из Бабельсберга во дворец Цецилиенхоф. Один из охранников спустя годы так описывал кортеж представителей СССР: "Советская делегация обычно занимала семь или девять одинаковых автомашин, и в какой из них находился Сталин, угадать было невозможно. Перед каждым поворотом две-три хвостовые машины стремительно менялись с передними, так что вначале он мог ехать, скажем, в четвертой, а потом в шестой или седьмой..."

Потсдамская конференция началась и завершилась без каких-либо происшествий в плане безопасности. Советские бойцы и спецслужбы выполнили свои задачи на отлично.

Не хуже справились и советские дипломаты. Вячеслав Молотов, народный комиссар (министр) иностранных дел СССР, позднее вспоминал: "Сталин не раз говорил, что Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не умеют заключать мир, их обходят, недодают…"

По итогам Потсдама, надо признать, Сталин не позволил бывшим союзникам, уже начинавшим подспудно становиться соперниками, "обойти" и "недодать". Советский Союз получил почти все желаемое и реально возможное на тот момент. Многое выиграли и США, и единственным неудачником конференции можно счесть лишь Британскую империю, которой в 1945 году осталось буквально несколько лет жизни.

Денацификация Германии, границы Польши на востоке и западе, передача Советскому Союзу земель Восточной Пруссии (Кенигсберга, будущего Калининграда), вступление Красной армии в войну с Японией и гарантии интересов СССР в китайской Маньчжурии — все это и многое другое обсуждалось в Потсдаме ровно 80 лет назад.

Как свидетельствуют стенограммы тех встреч на высшем уровне, их участники много смеялись и шутили. Неудивительно — все по праву чувствовали себя победителями в самой жестокой и тяжкой войне.

"Конференцией под сенью атомной бомбы…"

Позднее президент Трумэн называл переговоры в Потсдаме "конференцией под сенью атомной бомбы". Действительно, американцы в том июле оказались единственной на планете державой, испытавшей свою ядерную бомбу — за день до начала конференции, 16 июля 1945 года.

Президент США тут же попытался использовать этот факт для давления на пока еще союзника. Как вспоминал Молотов: "В Потсдаме Трумэн решил нас удивить… После обеда, который давала американская делегация, он с секретным видом отвел нас со Сталиным в сторонку и сообщил, что у них есть такое оружие особое, которого еще никогда не было, такое сверхобычное оружие… Трудно за него сказать, что он думал, но мне казалось, он хотел нас ошарашить. А Сталин очень спокойно к этому отнесся. И Трумэн решил, что тот ничего не понял".

Вождь СССР, конечно же, не подав виду, все понял — и что за "сверхобычная" бомба, и для чего Трумэн рассказывает о ней. Работы над советской ядерной бомбой к тому времени шли уже третий год.

В ходе переговоров в Потсдаме порою всплывали самые неожиданные моменты. Проверяя границы возможностей продавить западных союзников, СССР вдруг заявил о своих интересах… в африканской Ливии. Сталин сделал это изящно, как будто в шутку спросив Черчилля: "Господин Иден, министр иностранных дел Великобритании, выступая в английском парламенте, заявил, что Италия потеряла навсегда свои колонии. Если Италия потеряла, то кто их нашел? Это очень интересный вопрос…"

Председатель СНК СССР Иосиф Сталин (в центре) © Fine Art Images/ Heritage Images/ Getty Images

Вопрос Сталина вызвал смех в зале и тихую панику в кулуарах британской делегации. Вопрос о разделе бывших колоний фашистской Италии в Африке на троих — для СССР, Британии и США — возникал и позднее, уже после Потсдама, в ходе контактов бывших союзников. И был похоронен лишь начавшейся вскоре холодной войной.

В Потсдаме вождь СССР не забыл и вопросы, казалось, решенные ходом истории еще до начала Второй мировой войны. Он в первый же день заговорил о диктатуре Франсиско Франко в Испании. Советский Союз в 1936–1939 годах помогал испанским республиканцам в гражданской войне. Республика тогда проиграла фашиствующим мятежникам из-за прямого вмешательства Германии с Италией и попустительства "демократий" Франции и Британии.

"Трумэн отвечает, что Франко ему никогда не нравился и что он готов обсудить этот вопрос..." — стенограмма встречи 17 июля 1945 года так зафиксировала ответ США на слова главы СССР. Действительно, вскоре на севере Испании начались активные партизанские действия республиканцев против диктатуры Франко, но процесс быстро свернули, когда в Вашингтоне сочли, что в ходе разгоравшейся холодной войны для них удобнее сохранение власти бывшего союзника Гитлера.

Возвращаясь к теме того, что же СССР по итогам Потсдама получил, — закрепленное именно тогда доминирование Москвы в Центральной Европе сохранялось вплоть до саморазрушения в эпоху перестройки. Сталинский соратник Молотов на закате жизни вполне справедливо резюмировал итог событий, стартовавших 17 июля 1945 года: "Моя задача как министра иностранных дел была в том, чтобы нас не надули. По этой части мы постарались и добились, по-моему, неплохих результатов".