Добиться завершения военных действий несложно и реалистично, считает начальник Главного управления разведки украинского Минобороны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Прекращение огня на Украине возможно до конца 2025 года, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Реалистично ли сделать это? Да. Сложно ли это? Нет, - сказал он в интервью агентству Bloomberg, отвечая на соответствующий вопрос. - И мы к этому придем".

Буданов не уточнил, каким образом и на каких условиях Украина рассчитывает достичь прекращения огня, однако высказался за привлечение к переговорному процессу США.

Президент РФ Владимир Путин не раз указывал, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины. Президент подчеркивал, что необходимо решить вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечить признание тех реалий, которые сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав РФ.

Конкретные предложения России по достижению прекращения огня содержались в меморандуме, переданном российской делегацией представителям Киева во время второго раунда переговоров в Стамбуле.