В Киеве признали ложью "отчет ООН" с обвинениями РФ в ударе по СИЗО в Еленовке

По данным издания "Следствие. Инфо", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выдал ложную информацию о причастности России к обстрелу следственного изолятора за доклад Организации Объединенных Наций

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека признал, что распространенный им якобы отчет ООН с обвинениями в адрес РФ в обстреле в июле 2022 года следственного изолятора в Еленовке (ДНР) и гибели 50 пленных военнослужащих ВСУ не соответствует действительности. Об этом сообщило украинское издание "Следствие. Инфо".

По данным журналистов издания, 30 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал информацию о том, что группа ООН якобы пришла к выводу: теракт в Еленовской колонии спланировала и осуществила Россия. Он также прикрепил ссылку на текст расследования, размещенного на сайте некоего Centre for Human Rights in Armed Conflict, откуда использовал информацию. Однако, перейдя по ссылке, журналисты заметили несоответствие. В частности, на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict говорилось, что расследование "не является докладом ООН".

После этого редакция "Следствие. Инфо" обратилась за объяснением к команде омбудсмена, где признали, что распространили ложную информацию. Издание также сообщает, что сайт Centre for Human Rights in Armed Conflict был создан в мае 2025 года. Там действительно упоминаются удары по Еленовке, но никаких данных ООН нет.

Вооруженные силы Украины 29 июля 2022 года нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки. В результате ракетного удара погибли 50 украинцев, доставлены в медицинские учреждения с тяжелыми ранениями 73 военнопленных, пострадали восемь сотрудников СИЗО. В Минобороны РФ тогда сообщили, что Россия в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.