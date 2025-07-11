Ближневосточный конфликт Израиль сообщил о ликвидации шести полевых командиров морского спецназа ХАМАС

В армейской пресс-службе отметили, что "в рамках боевых действий ЦАХАЛ и Служба общей безопасности действуют против военно-морских сил ХАМАС и ликвидируют в рамках этой деятельности множество целей, включая суда и склады оружия"