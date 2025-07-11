Израиль сообщил о ликвидации шести полевых командиров морского спецназа ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала за последние месяцы шестерых полевых командиров морских сил специального назначения радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За последние месяцы были ликвидированы шесть ключевых террористов из военно-морского спецназа ХАМАС", - говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что "в рамках боевых действий ЦАХАЛ и Служба общей безопасности действуют против военно-морских сил ХАМАС и ликвидируют в рамках этой деятельности множество целей, включая суда и склады оружия".