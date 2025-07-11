Эрдоган назвал важным для Турции процесс разоружения РПК

Президент республики отметил, что это шаг на пути достижения цели "Турция, свободная от террора"

СТАМБУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал процесс разоружения, начатый Рабочей партией Курдистана (РПК), важным шагом на пути достижения цели "Турция, свободная от террора".

"Надеюсь, что сделанный сегодня важный шаг на пути к нашей цели "Турция, свободная от терроризма", станет благоприятным для ее достижения", - написал он в X.

"Да поможет нам всемогущий Аллах достичь наших целей на этом пути, который мы проходим ради безопасности нашей страны, нашего народа и установления прочного мира в нашем регионе", - отметил президент Турции.

Более подробно начало процесса разоружения РПК Эрдоган, как ожидается, прокомментирует 12 июля.

Ранее сообщалось, что первая группа боевиков запрещенной в Турции РПК в пятницу сдала оружие в рамках процесса разоружения организации. Церемония сдачи и сожжения оружия состоялась в иракской провинции Сулеймания, являющейся частью Иракского Курдистана. В ней приняли участие 30 членов РПК, около половины из них - женщины.

Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в феврале этого года призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие и прекратить вооруженный конфликт с Анкарой. В мае РПК провела съезд, на котором приняла решение о роспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния властям республики.