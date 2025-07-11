Католикос всех армян обвинил правительство Пашиняна в антицерковной политике

Гарегин II также назвал ее угрозой для государственности

ЕРЕВАН, 11 июля. /ТАСС/. Католикос всех армян Гарегин II обвинил правительство Никола Пашиняна в антицерковной политике и назвал ее угрозой для государственности.

"Его Святейшество отметил, что эта антицерковная кампания, представляющая серьезную угрозу нашей независимой государственности, единству нашего народа, наносит удар по доброму имени нашей страны и Армянской Церкви", - отмечается в заявлении Первопрестольного Эчмиадзина.

По словам духовного лидера Армении, как бы власти "ни пытались представить антицерковные шаги как действия, направленные против отдельных священнослужителей, очевидно, что они носят системный характер и направлены против самой Церкви".

"В эти трудные времена наше духовенство призвано не только исполнять свою пастырскую миссию, но и, к сожалению, противостоять антицерковным нападкам. Однако мы остаемся сильными в вере и духе, согласно слову Писания", - добавил он.